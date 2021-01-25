برلماني: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تاريخية وغير مسبوقة

ثمن النائب حسن المير عضو مجلس النواب موافقة

مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموافقة على تمويل الأعمال الخاصة بالوزارة في عدد 24 مركزًا شاملة القرى والتوابع بمبلغ 20 مليار جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





ووجه "المير" فى بيان له أصدره اليوم المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ هذه المبادرة التاريخية وغير المسبوقة خاصة أنها مبادرة متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها وتنبع هذه المبادرة من مسئولية حضارية وبعد انساني قبل أي شيء آخر فهي ابعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري لأنها تهدف أيضا إلى التدخل العاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية



