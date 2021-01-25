طعنها أثناء نومها.. حبس المتهم بقتل زوجته في سوهاج

قررت النيابة العامة بأخميم شرقي محافظة سوهاج ، حبس المتهم بقتل زوجته أثناء نومها بغرفتهما بمنزلهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.





تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بتلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص بعثوره على زوجته جثة هامدة داخل المنزل وعليها آثار دماء وإصابات ولم يتهم احدا بإرتكاب الواقعة ،وأشار أن زوجته تمر بحالة سيئة خاصة بعد زيارتها الأخيرة للمقابر وأنه يعتقد أنها ملبوسة بالجن.





وبالانتقال والفحص تبين وجود المجني عليها مُسجاة على السرير ترتدي كامل ملابسها وعليها أثار دماء وبها عدة إصابات ظاهرة على الرأس والوجه.









وأثبتت التحريات وجود خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها وخلافات مع أخرين، ما جعل الشك الأكبر حول الزوج حيث أنه لا يوجد أي علامة للدخول من النوافذ أو باب المنزل بطريقة أو بأخرى.





تم ضبط زوج المجني عليها وبتضيق الخناق عليه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أعترف بإرتكابه الواقعة وأنه تعدى عليها بإستخدام آلة حادة أثناء نومها.



