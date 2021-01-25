مياه سوهاج: اكثر من 11 مليون جنيه لمد شبكات انحدار بمركز أخميم

وذلك ضمن خطة البنك الدولي للتنمية المحلية بطول ١٠ كيلو متر بأقطار مختلفة وكذلك الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية التى يبلغ عددها ٦٥٤ وصلة لتخدم ٣٥٠٠ نسمة بالعزبة والعرب وعرب الاطاولة ونجع سفرة ونجع خضير وجزيرة محروس.

وذلك بهدف توصيل الخدمة لجميع المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وتحسن الظروف البيئية للمجتمعات الريفية وتحسين جودة مياه الشرب من خلال الحفاظ على المجاري المائية.





اكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة قامت بإرسال مركز خدمة عملاء متنقل للتعاقد على 637 وصلة صرف صحي منزلية بقرية ادفا والتى يستفاد منها ٨٥٧٢ نسمة وذلك عقب الانتهاء من استكمال وتأهيل المرحلة الاولى من المشروع.





وأوضح رئيس مياه سوهاج ان الشركة تسعى من خلال هذا الاجراء التيسير على المواطنين ولمنع انتقالهم وتجمعهم بمركز خدمة العملاء بمدينة سوهاج وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد هذا بالإضافة الى توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين المخالطين للجمهور واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ عليهم.



