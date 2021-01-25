الأبوة مش سوشيال ميديا .. طليقة خالد عليش تنتقده بشدة

وردت ميما الشامي عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على "انستجرام " قائلة : "عمر ما كان الحب والأبوة، إن أبويا ينزل صورة لينا ويكتب بحبك، عشان الناس تقول الله ده بيحب بنته وحنين، وينسيّ الناس اللي عمله، الأبوة هي الرجولة والحب، إنك متخليش بنتك محتاجة حاجة، لا ماديا ولا معنويا".



