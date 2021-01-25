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فن

الأبوة مش سوشيال ميديا .. طليقة خالد عليش تنتقده بشدة

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:14 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
انتقدت الفنانة ميما الشامي طليقة المذيع خالد عليش نشره صورة لابنته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام". 

وعلق عليش:" حاولت أدور على كلام كتير أكتبه على الصورة بس مالقتش عشان مش دايما الكلام بيوصف الإحساس والمشاعر، يارب احفظ بنتي وإبعد عنها كل شر وإعمل لها اللي فيه الخير ووقف في طريقها أولاد الحلال في حياتي وبعدها إن شاء الله".

وردت ميما الشامي عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على "انستجرام " قائلة : "عمر ما كان الحب والأبوة، إن أبويا ينزل صورة لينا ويكتب بحبك، عشان الناس تقول الله ده بيحب بنته وحنين، وينسيّ الناس اللي عمله، الأبوة هي الرجولة والحب، إنك متخليش بنتك محتاجة حاجة، لا ماديا ولا معنويا".

أضافت  طليقة المذيع خالد عليش: "الأب اللي بيربي ويكبر ويشقى ويصرف ويشيلها، مش أنسى بنتي وافتكرها كل شهر مرة، أخدها أصورها واستغلها زي ما كان بيستغل أمها، حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب بالشكل ده، الأبوة مش سوشيال ميديا، محدش يصدق أي حاجة بتتنشر على السوشيال ميديا مش هي دي الحقيقة".
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