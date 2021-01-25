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توك شو

بعد فقدان يده اليمنى.. رائد شرطة: لسه فيا دم وروح يهونوا فدا الوطن

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:56 ص
الرائد صلاح الحسيني
الرائد صلاح الحسيني
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هاجر إبراهيم
قال الرائد صلاح الحسيني، فاقد يديه اليمنى نتيجة لإنقاذه حياة فتاة، "حكايتي دى جزء بسيط يقدمها رجال الشرطة يوميا للدفاع عن الوطن".

وأضاف "الحسيني" خلال احتفالية عيد الشرطة الــ 69، أنه بعد الإنتهاء من فترة العلاج رجع إلى المنزل وابنه الصغير،  متابعا: "كان متعود أنى لما أوصل أحضنه بإيدى اليمين، قالى يا بابا فين إيدك، قولوته كنت بحمى بيها مصر".

وأكمل: "ابنى قالى يعنى كده خلاص مش هتقدر تحميها تانى، قولتله إيدى التانية هقدر أحمى بيها مصر"، مضيفا: "أنا لسه فيا دم وروح يهونوا فدا الوطن"، حيث إنه يعتبر أن ما قدمه قليل جدا على ما قدمه زملاؤه فداء لمصر.

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