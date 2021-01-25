شاهد.. التليفزيون المصري يعرض فيلما تسجيليا يبرز جهود الداخلية فى ضبط الجرائم الجنائية والإرهابية

حول جهود الداخلية فى ضبط الجرائم الجنائية والإرهابية والاقتصادية التى تضر باقتصاد الوطن، وضبط السلع المغشوشة.

وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ69 لأعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الانجليزى للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام 1952.



