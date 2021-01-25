شاهد.. التليفزيون المصري يعرض فيلما تسجيليا يبرز جهود الداخلية فى ضبط الجرائم الجنائية والإرهابية

عرض التليفزيون المصرى فيلما تسجيليا خلال احتفالية عيد الشرطة الـ69، حول جهود الداخلية فى ضبط الجرائم الجنائية والإرهابية والاقتصادية التى تضر باقتصاد الوطن، وضبط السلع المغشوشة.
وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ69 لأعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الانجليزى للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام 1952.
ولم تنته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من أبطالها دفاعا عن أرض الوطن، حيث قدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من أبطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الارهابية خلال الفترة الماضية بعد سقوط حكمهم.