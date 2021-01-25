رضا مسعد: يجب تفعيل دور وحدات خدمة المجتمع بالكليات لتطبيق مادة القضايا المجتمعية

قال الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق أن هناك العديد من الكليات التي تقوم بتدريس الجوانب التي تتناولها مادة القضايا المجتمعية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه يوم السبت الماضي لتدريسها بمختلف الجامعات .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن كليات الخدمة الاجتماعية والسياسية والاقتصاد وكليات الآداب ، تشتمل بعض مقرراتهم الدراسية على القضايا التي تتناولها هذه المادة الجديدة .





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وأضاف ، أن جميع الكليات بها وحدة تتعلق بخدمة المجتمع وشؤون البيئة والتي تختص بهذه المجالات فليس هناك حاجة لإضافة مواد جديدة والتي قد تمثل عبئ على الطالب .





وتابع "مسعد" أن الكليات بمختلف الجامعات ، إذا قامت بتفعيل وحداتها المختصة بشؤن المجتمع والبيئة ، فإننا لا نحتاج إلى إضافة مقررات جديدة ، لأنها موجودة بالفعل ومتوقفة على تفعيلها وتطبيقها .





فالطالب يحتاج إلى ممارسة مثل هذه المقررات بشكل عملي ، وليس فقط حفظ هذه المادة للامتحان أو لأنها متطلب أساسي للتخرج ، لذلك يجب على الكليات تفعيل وحدات خدمة المجتمع والبيئة الموجودة بها والعمل على توعية الطلاب تجاه هذه القضايا المجتمعية .