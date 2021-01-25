ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رضا مسعد: يجب تفعيل دور وحدات خدمة المجتمع بالكليات لتطبيق مادة القضايا المجتمعية

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:54 ص
الدكتور رضا مسعد
الدكتور رضا مسعد
Advertisements
أحمد الشاهد
قال الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق أن هناك العديد من الكليات التي تقوم بتدريس الجوانب التي تتناولها مادة القضايا المجتمعية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه يوم السبت الماضي لتدريسها بمختلف الجامعات .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن كليات الخدمة الاجتماعية والسياسية والاقتصاد وكليات الآداب ، تشتمل بعض مقرراتهم الدراسية على القضايا التي تتناولها هذه المادة الجديدة .

اقرأ أيضًا : 

وأضاف ، أن جميع الكليات بها وحدة تتعلق بخدمة المجتمع وشؤون البيئة والتي تختص بهذه المجالات فليس هناك حاجة لإضافة مواد جديدة والتي قد تمثل عبئ على الطالب .

وتابع "مسعد" أن الكليات بمختلف الجامعات ، إذا قامت بتفعيل وحداتها المختصة بشؤن المجتمع والبيئة ، فإننا لا نحتاج إلى إضافة مقررات جديدة ، لأنها موجودة بالفعل ومتوقفة على تفعيلها وتطبيقها .

فالطالب يحتاج إلى ممارسة مثل هذه المقررات بشكل عملي ، وليس فقط حفظ هذه المادة للامتحان أو لأنها متطلب أساسي للتخرج ، لذلك يجب على الكليات تفعيل وحدات خدمة المجتمع والبيئة الموجودة بها والعمل على توعية الطلاب تجاه هذه القضايا المجتمعية .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

امتحانات إلكترونية واستخدام المنصات في عمليات التصحيح.. وماذا قال عمداء الكليات وخبراء التعليم عن إجراء امتحانات الميد تيرم إلكترونيا؟

خبير تربوي: يجب على الطالب استغلال الإجازة في تنمية مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة

«الجيوشي» لـ صدى البلد: تدريس مادة القضايا المجتمعية لتنمية الوعي لدى الطلاب

بعد الموافقة على تفعيلها.. مادة القضايا المجتمعية بالجامعات شرطا أساسيا للنجاح.. وخبراء: ستعمل على خلق الوعي تجاه عدة قضايا .. و تفعيل دور وحدات خدمة المجتمع بالكليات ضرورة

ترشيحاتنا

علاقة عاطفية وراء اختفائه.. هروب قط من منزله في طنطا ومكافأة لمن يعثر عليه| تفاصيل

محمد صلاح يشعل الصراع مع هاري كين على قمة هدافي الكرة الإنجليزية

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-1-2021

لقطة مؤثرة للرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة.. فيديو

بمناسبة عيد الشرطة ..الرقابة الإدارية : الداخلية قدمت عملا بطوليا لن ينساه التاريخ

التعليم: نخطط لتوزيع أجهزة تابلت ولاب توب على الطلاب من 4 ابتدائي لـ 3 اعدادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت