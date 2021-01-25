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فن

Wonder Woman 1984 يحقق 148 مليون دولار حول العالم

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:12 م
Wonder Woman 1984
Wonder Woman 1984
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شروق ابراهيم
حقق فيلم  Wonder Woman 1984  ايرادات بلغت  148 مليون دولار أمريكي حول العالم ، بحسب ما جاء في موقع  box office mojo. 

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 37 مليون و 700 الف دولار أمريكي دولار أمريكي، أما في باقي أنحاء العالم حقق 110 مليون و 300 الف دولار دولار أمريكي.

وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات وبالأخص عام 1984 في ذروة الحرب الباردة لتواجه اثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.

وردت الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، على الانتقادات التي وجهت لها من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي بشأن اختيارها لتمثيل دور الملكة الفرعونية كليوباترا. 

وقالت «جادوت» في مقابلة مع «بي بي سي عربي» إنها لا تقوم بمسح التاريخ المصري من خلال تمثيل كليوباترا في الفيلم القادم، حيث أن الملكة من نسل بطليموس الأول سوتر، وهو جنرال يوناني مقدوني.

وأضافت الممثلة الإسرائيلية في الفيديو: «إذا كنت تريد أن تكون صادقًا مع الحقائق، فإن كليوباترا كانت مقدونية، وكنا نبحث عن ممثلة مقدونية تناسب كليوباترا، فلم نجد؛ لذا كنت متحمسًا جدًا لأداء دور هذه الملكة».

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