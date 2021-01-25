ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أشرف زكي يهنئ رجال الشرطة بعيدها: شعورنا الدائم بالأمن لا يقدر بثمن

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:09 م
اشرف زكي
اشرف زكي
Advertisements
قسم الفن
وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، التهنئة لضباط وقيادات الشرطة في عيدهم الذي يوافق اليوم الاثنين 25 يناير.

وقال أشرف زكي، لـ صدى البلد، إن بطولات رجال الشرطة أكثر من أن تحصى، ويكفي شعورنا الدائم بالأمن في ظل وجودهم في كل مكان، وهو أمر لا يقدر بثمن.

وأضاف أشرف زكي إن هناك العديد من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية التي جسدت بطولات رجال الشرطة، مطالبا بتقديم المزيد منها لإبراز دور الشرطة في حماية الدولة.

وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ٦٩ لأعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الإنجليزي للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢.

ولم ينته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من أبطالها دفاعا عن أرض الوطن، حيث قدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن أرض الوطن في مواجهة عنف جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية بعد سقوط حكمهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لحظة وصول الرئيس السيسي لاحتفالية عيد الشرطة الـ 69

وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري..الرئيس السيسي يقرأ الفاتحة لأرواح الشهداء

احتفالية عيد الشرطة.. السيسي يضع إكليلا من الزهور تكريما لروح الشهداء.. فيديو

خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 69.. التليفزيون المصري يعرض فيلما تسجيليا لتحية شهداء الوطن

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وقيادات الشرطة

بآيات من القرآن الكريم.. بدء احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25 يناير 2021 والقنوات الناقلة

«وقائية الصحة»: مصر تشهد تصنيع لقاح كورونا قريبًا.. فيديو

تامر شلتوت يطلب الدعاء لوالده

نشرة أخبار العالم.. مذيع كويتي يرتد عن الإسلام.. أنباء سارة لـ بايدن.. قرار عاجل للرئيس الأمريكي

قرينة الرئيس ناعية عبلة الكحلاوي: ودعنا نموذجًا عظيمًا للمرأة المصرية

محمد صلاح يشعل الصراع مع هاري كين على قمة هدافي الكرة الإنجليزية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت