أشرف زكي يهنئ رجال الشرطة بعيدها: شعورنا الدائم بالأمن لا يقدر بثمن

وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، التهنئة لضباط وقيادات الشرطة في عيدهم الذي يوافق اليوم الاثنين 25 يناير.
وقال أشرف زكي، لـ صدى البلد، إن بطولات رجال الشرطة أكثر من أن تحصى، ويكفي شعورنا الدائم بالأمن في ظل وجودهم في كل مكان، وهو أمر لا يقدر بثمن.
وأضاف أشرف زكي إن هناك العديد من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية التي جسدت بطولات رجال الشرطة، مطالبا بتقديم المزيد منها لإبراز دور الشرطة في حماية الدولة.
وقال أشرف زكي، لـ صدى البلد، إن بطولات رجال الشرطة أكثر من أن تحصى، ويكفي شعورنا الدائم بالأمن في ظل وجودهم في كل مكان، وهو أمر لا يقدر بثمن.
وأضاف أشرف زكي إن هناك العديد من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية التي جسدت بطولات رجال الشرطة، مطالبا بتقديم المزيد منها لإبراز دور الشرطة في حماية الدولة.