محمد صلاح يشعل الصراع مع هاري كين على قمة هدافي الكرة الإنجليزية

تساوى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع هاري كين لاعب توتنهام، برصيد 19 هدفا هذا الموسم، عقب تسجيل ثنائية في شباك مانشستر يونايتد ليلة أمس الأحد، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.



