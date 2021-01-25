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ثقافة

منتخبا السويد والنمسا فى منطقة أهرامات الجيزة.. صور

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:11 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
استقبلت اليوم منطقة أهرامات الجيزة أعضاء منتخبي كل من السويد، والنمسا لكرة اليد المشاركين في النسخة الـ ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير.

وحرص أعضاء المنتخبين خلال الزيارة، على التقاط العديد من الصور التذكارية لهم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

تجدر الإشارة إلى أنه قد زار أعضاء منتخبات كل من فرنسا وسويسرا واليابان وألمانيا والكونغو وأيسلندا والجزائر وأوروجواي المشاركين في البطولة منطقة آثار الهرم وقاموا بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مما يعد خير دعاية للترويج والتنشيط السياحي للمقاصد المصرية وأن مصر بلد أمن للسفر مما يزيد من ثقة السياح الوافدين لها.
منتخبا السويد والنمسا فى منطقة أهرامات الجيزة.. صور
منتخبا السويد والنمسا فى منطقة أهرامات الجيزة.. صور
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