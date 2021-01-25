ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

حكاية صناعة السيارات في العالم منذ 1885.. اختراع ألماني بتطوير أمريكي تفوقت فيه الصين

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:48 م
صناعة السيارات
صناعة السيارات
Advertisements
اشرف عطية
صناعة السيارات من الصناعات القديمة في العالم و التي بدأت منذ القرن الماضي و بالتحديد عام 1885 عندما اخترع كارل بنز اول سيارة تعمل بمحرك جازولين , وفي عام 1887، أنتجت شركة تصنيع سيارات “بانهارد” و”ليفاسور” مجموعة من السيارات بحسب متطلبات المستهلكين وقتها، وتم إنتاجها بشكل يدوي من قِبل حرفيين مهرة، في داخل ورش صغيرة.

وفي هذا السياق سنعرض لكم التغييرات التي طرأت علي عالم تصنيع السيارات منذ القرن الماضي و حتي الان .


تطورت صناعة السيارات بعدها علي يد هنري فورد , وفي عام 1914 طبق فورد  لأول مرة نظرية خط التجميع المتحرك في صناعة السيارات, و التي اعتمدت علي تقسيم عملية التصنيع الضخمة و المعقدة إلى عدة فرعية ضغيرة و مبسطة ، مما أدى إلى تقصير دورة الإنتاج إلى حد كبير وخفض التكاليف وسعر البيع . 

نظرة هنري فورد الجديدة كانت هي السبب الاول في اتاحة السيارات للأسر الاكثر احتياجا بسبب سعرها الذي اصبح رخيص بهد تطبيق نظرية فورد , بعدها ظهرت عيوب خط التجميع ، الذي كان مطلبًا يُلبى فقط الرغبة في تصنيع نموذج جديد و بعد ظهرو تلك العيوب عادت التكاليف الي الارتفاع مرة اخري .

و ظهرت بعد ذلك فكرة المنصات والذي يشير إلى مجموعة متكاملة من الأنظمة التي تغطي التصميم، وقاعدة المعدات، وعملية الإنتاج، والتصنيع، ومراقبة جودة الأجزاء والمكونات الأساسية، بدءًا من التطوير وإلى الإنتاج. 

كانت نظرية المنصات عبقرية بالمقارنة مع نظرية إنتاج خط التجميع ، فبإمكان الإنتاج القائم على المنصة إصدار نماذج سيارات متعددة عن طريق ضبط الباراميترات، وتقصير دورة التطوير، وخفض التكاليف، وتحقيق مشاركة التكنولوجيا بين العلامات التجارية مما كان بمثابة طفرة جديدة في عالم صناعة السيارات .

بعد ذلك تم اقتراح مفهوم تصنيع المركبات على أساس الهندسة المعمارية في عام 2008 ، وهو مفهوم استطاع أن يكسر الحدود بين المنصات، وبفضل نمطيته ومرونته العالية، فقد نجح هذا النظام في حل المشاكل التي تسببها المنصات.

حتي الان لم تظهر اي بصمة بعد بصمة شركة فورد في تطوير صناعة السيارات العالمية , حتي عام 2015 عند اطلاق شركة جيلي اوتو نظام الهندسة التركيبية المدمجة (CMA)، والتي تمثل جيلًا جديدًا من أنظمة الهندسة المعيارية تم تطويره ومشاركته بجهد تعاوني بين شركتي فولفو وجيلي. 

تميز نظام جيلي الجديد بالمرونة العالية، ولا يقوم فقط بتلبية متطلبات تطوير طرازات المركبات المختلفة من الفئة (A) إلى الفئة (B)، بل يغطي تمامًا مركبات الوقود ومركبات الطاقة الجديدة. وقد طورت المنصة المدمجة حتى الآن ما يصل إلى 20 طرازًا عالميًا من السيارات المتقدمة وذات القيمة العالية والأداء الرفيع و حتي السيارات المستقبلية ذاتية القيادة فرضت نفوذها في الأسواق العالمية وأصبحت قوة لا يستهان بها . 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جيلي تدخل مجال السيارات الكهربائية بنسخة هجينة ومحرك Xiaoyun

لماذا تتخلى شركات السيارات عن تصنيع موديلات سيدان

فورد تتبدأ تصنيع مافيريك ford maverick بيك أب الجديدة

كره الزراعة وأحب الميكانيكا.. قصة نجاح هنري فورد عملاق السيارات الأمريكية

مصر تستطيع بالصناعة.. انطلاق ندوة توطين صناعة السيارات اليوم بمشاركة خبراء مصريين بالخارج

من الزراعة إلى صناعة السيارات الأمريكية الشعبية .. من هو هنري فورد؟

ترشيحاتنا

الداخلية توجه رسالة قوية للدول التي توفر ملاذا آمنا للإرهاب .. فيديو

خطأ شائع في تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة .. تعرف عليه

تعرف على موعد جنازة الدكتورة عبلة الكحلاوي

الأبوة مش سوشيال ميديا .. طليقة خالد عليش تنتقده بشدة

موسيماني يحسمها .. شوبير يعلن اسم صفقة جديدة لـ الأهلي

نشرة أخبار العالم.. مذيع كويتي يرتد عن الإسلام.. أنباء سارة لـ بايدن.. قرار عاجل للرئيس الأمريكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور