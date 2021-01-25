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تعليم

دورى كرة القدم ومعسكرات كشفية بطب أسنان عن شمس

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:16 م
طب أسنان جامعة عين
طب أسنان جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
قال محمد تركى رئيس إتحاد طلاب كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس ، إن الانشطة الطلابية تعمل عبر مواقع التواصل الإجتماعى خلال إجازة منتصف العام الدراسي ومن بعد الإعتماد علي التعليم عن بعد 


واوضح تركى ، خلال نصريحاته لـ موقع صدى البلد ، أن لجنة الجوالة قد قدمت  "إيفنت "عبر الإنترنت لتعريف الطلاب ما هي صفات القائد المدير وكيفية إكتساب هذة الصفات عبر مرور الوقت بالأضافة الي الأساليب الكشفية  حيث أستمر لمدة يومان 

وأشار رئيس الإتحاد، الى الاهتمام بالانشطة الرياضية التي يهتم بها الشباب، وذلك عبر تقديم دورى كرة القدم من خلال الإنترنت وتنظيم فرق ومجوعات طلابية ، مؤكدًا علي تقديم جوائز قيمة للفائزين.

يذكر أنه قد أوضح أحمد تركي خلال تصريحات سابقة له ، أن اللجنة الثقافية تهتم بتنمية الروح الكتابية لدى الطلاب، حيث قدمت مسابقة كتابة الرواية والقصة القصيرة لمحبي الكتابة.

ولفت إلى أن الفائز في المسابقة يحصل علي جائزة مادية قيمة بالإضافة إلى طباعة الرواية والقصة ونشرها وعرضها علي أساتذة  متخصصين، تحت شعار "دكاترة الاسنان مش بس ليهم في الأسنان.. انت قادر تثبت عكس ده".  
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