عضو بالشيوخ: استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي سيحد من التلوث البيئى

أشاد النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ ، بتوقيع كلا من وزارة الإنتاج الحربي والتضامن، برتوكول بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تعد من الخطوات الجادة التى تتبناها الدولة للتحول للطاقة النظيفة والموفرة ، إلى جانب تعزيز التمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية، معقبًا:" العالم كله بدأ يتجه لاستخدام الطاقة الشمسية".





وأضاف " عفيفي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن إحلال الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعي سيسهم في تحقيق العديد من المزايا، أهمها: الإسهام في تخفيض أسعار المنتجات الزراعية، الحد من التلوث البيئي ، و كذا حماية كوكب الأرض من الاحتباس الحراري، وتوفير فرص عمل، الأمر الذي يؤدي إلى القضاء على مشكلة البطالة، إلى جانب أنها ستسهل من عملية التنوع في المحاصيل.





وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن تمنيه بضرورة تقديم الدعم الفني اللازم في مجال ترشيد الطاقة، إلى جانب توجيه المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي لاستخدام الطاقة الشمسية بدلاً من استخدام الطاقة التقليدية من الديزل والمحروقات وغيرها.





وشهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين تحالف "الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة إنارة" و "بنك ناصر الإجتماعي" بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات إستخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى بدلًا من الديزل والمحروقات الأخرى، وقد قام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة ومحمد عشماوي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.





أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى إطار التعاون المثمر مع وزارة "التضامن الإجتماعي" وفي ضوء إستراتيجية "الإنتاج الحربي" للاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية لمختلف الوزارات والجهات بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى أن البروتوكول يستهدف إستغلال الشراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة إنارة (كتحالف) فى تنفيذ وتجهيز آبار المياه للعمل بالطاقة الشمسية وذلك من خلال قيام شركات الإنتاج الحربي بتوريد المكونات الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية (ألواح الطاقة الشمسية) والمثبتات، لافتًا إلى أن شركة "إنارة" تقوم بخدمات التصميمات والتركيبات والتوريد لباقي مكونات أنظمة الطاقة الشمسية، وأوضح الوزير "مرسي" أن مهمة التحالف بموجب هذا البروتوكول تكمن في تقديم عرض متكامل (فني وتقني ومالي) على المستثمرين فى القطاع الزراعى من الحجم الصغير والمتوسط للإستثمار فى إستخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعي من خلال تشغيل مضخات المياه بالطاقة الشمسية بدلًا من الديزل والمحروقات الأخرى، وأضاف أن المشروع يستهدف بيع وتوريد وتركيب وتشغيل (1000 بئر) كبداية من خلال هذا البروتوكول لتوفير مصدر كهرباء ذو جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية، متابعًا أن البرنامج يشمل توفير (5) قدرات مختلفة لأنظمة الري بالطاقة الشمسية مع إمكانية تعديل القدرة بما يتناسب مع إحتياجات المستثمرين الزراعيين المختلفة من المياه، وسيتم في إطار هذا المشروع الترويج لأنظمة الري بالطاقة الشمسية.