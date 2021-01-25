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مرأة

النتيجة من أول استخدام ..علاجات سريعة لقشرة الرأس

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

 بشرط ألا تكون الحالة شديدة إليك  علاج قشرة الرأس  من مطبخك بمجموعة علاجات طبيعية سريعه تساعد فى  علاج القشرة الشعر

تبدا قشرة الرأس حيث تبدأ فروة رأسك بإنتاج المزيد من الزيت ونتيجة لذلك تبدو قشرة الرأس لزجة ودهنية على شعرك.

وفقا لموقع medlife.com
هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها يوميًا وهذا سيساعدك على التخلص من قشرة الرأس بشكل دائم

علاج قشرة الشعر بالنيم

يعتبر النيم علاجًا جيدًا جدًا لقشرة الرأس
 إليك كيفية إستخدام النيم لعلاج قشرة الرأس يمكنك طحن بعض أوراق النيم حتى تتكون عجينة سميكة.
بعد ذلك، تحتاجي إلى وضع هذا المعجون على فروة رأسك وشعرك وتركه يجف لمدة 10 دقائق على الأقل وبمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك غسله ببعض الماء
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علاج القشرة بالليمون

أولا تحتاج إلى تسخين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وخلطها بالتساوي مع بعض عصير الليمون وبمجرد القيام بذلك ، يمكنك تطبيق الخليط  على فروة رأسك وتدليك شعرك برفق به وبعد الانتهاء من ذلك ، اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه ببعض الشامبو.

علاج قشرة الشعر ببذور الحلبة

يجب وضع بعض بذور الحلبة في وعاء صغير من الماء وتركيها تنقع طوال الليل وبمجرد أن تستيقظي في الصباح، تأكدي من هرس البذور إلى مادة تشبه المعجون، ثم أضيفي القليل من عصير الليمون إلى العجينة واخلطيها جيدًا وبمجرد أن تتشكل العجينة، ضعيها على فروة رأسك وشعرك واتركيه حتى يجف لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يمكنك غسل شعرك بالشامبو والسماح لشعرك بالجفاف.

خل التفاح علاج فعال

 خل التفاح أحد أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج قشرة الرأس الشديدة ويمكن أضافة القليل من خل التفاح إلى الماء (أجزاء متساوية) واتركه جانبًا.
بعد غسل شعرك ، ضعي المزيج على شعرك المبلل ثم دلكي شعرك بلطف بالمزيج واتركيه ليجف لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.

علاج القشرة بزيت جوز الهند

يقال إن زيت جوز الهند يحافظ على تغذية شعرك وعندما يخلط مع القليل من عصير الليمون  يمكن أن يعالج قشرة الرأس.. اتبعي هذه النصائح البسيطة للتخلص من قشرة الرأس بشكل دائم.

علاج قشرة الشعر باللبن الرائب

 تحتاجين إلى وضع القليل من اللبن الرائب على شعرك بما في ذلك فروة رأسك واتركه يجف لمدة ساعة أو نحو ذلك وتأكدى من شطفه في غضون ساعات بالقليل من الشامبو.
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