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وزير الداخلية يهدى الرئيس السيسي هدية تذكارية فى عيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:07 م
وزير الداخلية يهدى
وزير الداخلية يهدى السيسي هدية تذكارية فى عيد الشرطة
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البهي عمرو

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإهداء الرئيس عبد الفتاح السيسي هدية تذكارية وذلك أثناء الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69.


وتأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكاد أن يبكي وذلك خلال عرض مسرحية مسجلة عن تضحيات رجال الشرطة فى عام 1952، و ما تم فى معركة الإسماعيلية، مما قام به ضباط الداخلية فى الوقوف أمام العدو، والدفاع عن أرض الوطن بأسلحة لا تقارن بالأسلحة التى كانت مع العدو.


وقام الرئيس السيسي بالتصفيق عندما شاهد المسرحية المؤثرة و المميزة، وذلك خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 69 ، بطولة الفنان الكبير أحمد خليل و محمد الشرنوبى.

وتحتفل الدولة المصرية اليوم بمناسبة الذكرى الـ٦٩ لأعياد الشرطة التي تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الإنجليزي للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ .

ولم ينته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن .

وقدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية خاصة عقب سقوط حكم الجماعة.


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