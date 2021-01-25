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ثقافة

على المسرح الكبير.. أغاني سيناترا وبوتشيلي وهيوستن وتابلوهات للباليه

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:20 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تحت عنوان أعظم المؤلفات للأبد تقدم فرقة أوبرا القاهرة باشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفي حفلين متتاليين من إخراج الدكتور عبدالله سعد وبمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو  هشام جبر وفرقة باليه اوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفني أرمينيا كامل وكورال اوبرا القاهرة  قيادة وتدريب كارمن كولنجيلي وذلك في الثامنة مساء الأربعاء والخميس ٢٧، ٢٨ يناير علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من اشهر الاعمال التي قدمها كبار المغنين العالميين ويصاحبها تابلوهات للباليه تصميم كل من أرمينيا كامل وممدوح حسن منهم فرانك سيناترا، اندريا بوتشيلي، اديث بياف، لارا فابيان، مايكل بوبليه، سام سميث، ويتني هيوستن،  باربرا سترايساند وغيرهم.. أداء ايمان مصطفي- رضا الوكيل- مني رفلة – مصطفي محمد- وليد كريم- جولي فيظي- جاكلين رفيق- عماد عادل- جيهان فايد – داليا فاروق-انجي محسن-هشام الجندي- أمينة خيرت- عمرو مدحت- الهامي أمين- عزت غانم- تامر توفيق- ليلي ابراهيم – أسامة علي- سلمي الجبالي .
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