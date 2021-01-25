وزير الداخلية : حريصون على تنفيذ برامج متطورة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان لنزلاء السجون

قال اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية ، إنه لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل فقد حرصت الوزارة على الارتقاء بمنظمة السجون ، والإسراع فى تنفيذ برامج متطورة ترسخ مبادئ حقوق الإنسان .





وأضاف اللواء محمود توفيق ، خلال كلمته المذاعة اليوم باحتفالية عيد الشرطة الـ69 ، أننا نسعى للاهتمام بحقوق الانسان المهنية والاجتماعية للنزلاء وإعادة تأهيلهم للانخراط وإعادة تأهيلهم كعناصر فاعلة في المجتمع .





وأشار إلى أن الوزارة تقوم بدورها الاجتماعي التكافلي في كافة مؤسساتها باعتبارها جزءا من نسيج هذا المجتمع ، منوهًا الى اننا نسعى لتطوير أجهزة الوزارة فى سبيل تطوير جودة الخدمات الأمنية للمواطنين .





وتابع أننا نعمل على التوسع من خلال التقنيات الحديثة التى تستخدم تخفيف العبء على كاهل أهلنا من محدودى الدخل ومتحدى الإعاقة .



