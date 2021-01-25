ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الداخلية : حريصون على تنفيذ برامج متطورة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان لنزلاء السجون

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:51 م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
Advertisements
ريهام فيكتور
قال اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية ، إنه لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل  فقد حرصت الوزارة على الارتقاء بمنظمة السجون ، والإسراع فى تنفيذ برامج متطورة ترسخ مبادئ حقوق الإنسان .

وأضاف اللواء محمود توفيق ، خلال كلمته المذاعة اليوم باحتفالية عيد الشرطة الـ69 ،  أننا نسعى للاهتمام بحقوق الانسان المهنية والاجتماعية للنزلاء وإعادة تأهيلهم للانخراط وإعادة تأهيلهم كعناصر فاعلة في المجتمع .

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بدورها الاجتماعي التكافلي في كافة مؤسساتها باعتبارها جزءا من نسيج هذا المجتمع ، منوهًا الى اننا نسعى لتطوير أجهزة الوزارة فى سبيل تطوير جودة الخدمات الأمنية للمواطنين .

وتابع أننا نعمل على التوسع من خلال التقنيات الحديثة التى تستخدم تخفيف العبء على كاهل أهلنا من محدودى الدخل ومتحدى الإعاقة .

ووجه وزير الداخلية ،تحية لأرواح شهدائنا الباسلة وخالص الدعاء للمصابين  للأبطال باستكمال الشفاء حتى يعودوا لصفوف العطاء ، منوهًا إلى ان رجال الشرطة عقدوا العزم على حماية البلاد من الخطر ومواصلة المزيد من التطوير والتحديث وتقديم الولاء والفداء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون: تطوير الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.. زيارة استثنائية لنزلاء السجون

قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء سجن القطا الجديد

شاهد.. قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء منطقة سجون المنيا

قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجن الاستئناف.. صور

رجال الشرطة يواصلون تضحياتهم لحصار للإرهاب ..ننشر كلمة وزير الداخلية فى عيد الشرطة

ترشيحاتنا

الأبوة مش سوشيال ميديا .. طليقة خالد عليش تنتقده بشدة

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور

وسط إجراءات احترازية.. المئات يؤدون صلاة الجنازة على جثمان عبلة الكحلاوي

خليه فى السر.. شوبير يوجه رسالة للمصريين بشأن الأهلي والدحيل القطري

بعد جدل رحيله للإسماعيلى .. ننشر تفاصيل عقد إيهاب جلال مع المقاصة وتوقيت انتهائه

علاقة عاطفية وراء اختفائه.. هروب قط من منزله في طنطا ومكافأة لمن يعثر عليه| تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور