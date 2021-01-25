سلوى أبو الوفا: بدء برامج التطعيم ضد كورونا يُثبت انتصار الدولة على الفيروس للمرة الثانية

ثمنت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو مجلس النواب، اطلاق الدولة المصرية أولى برامج التطعيم ضد جائحة فيروس كورونا القاتل، بعدما تلقت الأطقم الطبية أولى جرعات اللقاح في أكثر من 40 مستشفى على مستوى الجمهورية، مؤكدة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صحة المواطنين وأمن واستقرارهم، خاصة في ظل تعرض مصر للموجة الثانية للفيروس.





وأشارت أبو الوفا، خلال البيان الصادر لها، إلى أن اللقاح الصيني "سينوفارم" يتوفر فيه درجة الأمان الأولية بدليل أنه تم طرحه للاستخدام في مصر والإمارات، وهذا يعني أن درجة الأمان للقاح والمراحل التجريبية تمت بنجاح بدون أي آثار جانبية خطيرة تؤدي إلى إيقاف إنتاجه.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولى حكم البلاد وأقسم اليمين الدستوري أمام المواطنين وهو يضع صحة الإنسان على رأس أولوياته، خاصة وأن الفئات الأكثر احتياجًا هم الذين يحتاجون إلى الدعم خلال هذه الفترة وبالتزامن مع انتشار فيروس كورونا القاتل.





وأضافت البرلمانية، أن الدولة تنتصر لثاني مرة على فيروس كورونا القاتل في موجتها الثانية، وذلك من خلال تطعيم لقاح الفيروس وأعطائه أولًا للأطقم الطبية ثم لكبار السن وأصحاب الأمراض المُزمنة والذي هم أكثر عرضًا للإصابة.