الرئيس السيسي يكرم عددا من ضباط الشرطة بمنحهم أنواط الامتياز خلال احتفالية عيد الشرطة.. فيديو

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من ضباط الشرطة خلال احتفالية عيد الشرطة ال69 بمنحهم أنواط الامتياز، ومن ضمنهم العميد هشام أحمد عهدى، وعميد أحمد محمد أنور، وعميد عمرو فتحى حسن.
وتحتفل الدولة المصرية اليوم بمناسبة الذكرى الـ٦٩ لأعياد الشرطة التي تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الإنجليزي للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ .
ولم تنته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن .
وقدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية وخاصة عقب سقوط حكم الجماعة.