الرئيس السيسي يكرم عددا من ضباط الشرطة بمنحهم أنواط الامتياز خلال احتفالية عيد الشرطة.. فيديو

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من ضباط الشرطة خلال احتفالية عيد الشرطة ال69 بمنحهم أنواط الامتياز، ومن ضمنهم العميد هشام أحمد عهدى، وعميد أحمد محمد أنور، وعميد عمرو فتحى حسن.



