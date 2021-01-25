ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي يكرم عددا من ضباط الشرطة بمنحهم أنواط الامتياز خلال احتفالية عيد الشرطة.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:44 م
الرئيس السيسي يكرم
الرئيس السيسي يكرم عددا من ضباط الشرطة
Advertisements
هاجر إبراهيم
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من ضباط الشرطة خلال احتفالية عيد الشرطة ال69 بمنحهم أنواط الامتياز، ومن ضمنهم العميد هشام أحمد عهدى، وعميد أحمد محمد أنور، وعميد عمرو فتحى حسن.

وتحتفل الدولة المصرية اليوم بمناسبة الذكرى الـ٦٩ لأعياد الشرطة التي تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الإنجليزي للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ .

ولم تنته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن .

وقدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية وخاصة عقب سقوط حكم الجماعة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لحظة وصول الرئيس السيسي لاحتفالية عيد الشرطة الـ 69

احتفالية عيد الشرطة.. السيسي يضع إكليلا من الزهور تكريما لروح الشهداء.. فيديو

خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 69.. التليفزيون المصري يعرض فيلما تسجيليا لتحية شهداء الوطن

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وقيادات الشرطة

بآيات من القرآن الكريم.. بدء احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

لقطة مؤثرة للرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة.. فيديو

ترشيحاتنا

بمناسبة عيد الشرطة ..الرقابة الإدارية : الداخلية قدمت عملا بطوليا لن ينساه التاريخ

إسرائيل تفرض حظرًا على الرحلات الجوية القادمة إليها أسبوعًا

التعليم: نخطط لتوزيع أجهزة تابلت ولاب توب على الطلاب من 4 ابتدائي لـ 3 اعدادي

شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز بالدوري غدا

أوين يكشف عن سر يسعد صلاح رغم الخسارة أمام مانشستر يونايتد

مباراة جيدة لـ صلاح.. كلوب يبرر خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور