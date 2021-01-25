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منوعات

شاهد.. رجل يبكي بعد رؤية ممرضة تعامل والدته العجوز بعنف في غيابه

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:55 م
صدى البلد
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مريم صليب
أصيب رجل بالغ من العمر 53 عاما، بحالة من الغضب و الالم النفسي بعد مشاهدته مقطع فيديو تم تسريبه من إحدى مراكز رعاية المسنين بعد أن رأى والدته في الفيديو مربوطة اليدين حتى لا تتحرك لتأكل . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الرجل قام بإبلاغ الشرطة عن تلك الدار بعد أن شاهد مقطع فيديو للاعتداء بالضرب على والدته المسنة والمريضة بسبب رغبة الممرضين في إنهاء عملهم بسرعة ومغادرة المكان. 

يظهر في الفيديو المؤلم الممرضة و ممرض معها يعاملا السيدة المسنة بطريقة مهينة للغاية فإنهما قاما بريك يديها وحملوها بعنف من الكرسي الذي كانت تجلس عليه لينقلوها على السرير بسرعة وتغيير حفاظاتها لعدم قدرتها الدخول للمرحاض. 

كانت الممرضة تتعامل معها بقسوة وعنف شديد وهي تضع الطعام في فمها حختى تنجز عملها وتغادر بسرعة، مما أغضب نجل السيدة المسنة التي يبدو عليها علامالت الشيخوخة الشديدة وعدم قدرتها على الحديث. 

انفعل نجلها بسبب ما حدث لوالدته، وعدم قدرته على إخراجها من الدار الواقعة في لانكشير ببريطانيا، لأنه مصاب بإعاقة لن تمكنه من العناية بها أو التكفل بشخص يعتني بها ولكنه طالب الشرطة بالقبض على تلك الممرضة. 
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