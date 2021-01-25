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أخبار العالم

بعد إغلاق مطار بن جوريون الإسرائيلي.. قرار عاجل لـ فلاي دبي

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:08 م
فلاي دبي
فلاي دبي
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شيماء مصطفى
أعلنت فلاي دبي، اليوم الاثنين، عن تعليق رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى مطار بن جوريون الدولي في إسرائيل خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قال متحدث باسم فلاي دبي، إن تلك الخطوة جاءت تماشيًا مع الإخطار الصادر عن السلطات في إسرائيل.

وأضاف المتحدث أن المسافرين الذي قاموا بالحجز للسفر على هذه الرحلات يمكنهم الاختيار بين استرداد قيمة التذكرة أو خيار إعادة الحجز إلى تاريخ لاحق. 

وأشار: "كما يمكن للمسافرين الاتصال بمركز الاتصال الخاص بفلاي دبي".

وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت أمس الأحد، تعليق الرحلات الجوية الدولية من وإلى إسرائيل لمدة أسبوع، وإغلاق مطار بن جوريون ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها لمواجهة السلالات الجديدة لفيروس كورونا.
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