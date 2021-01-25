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برلمان

برلماني في عيد الشرطة: عطاؤهم متواصل ولا يزالون أوفياء للعهد والقسم

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:03 م
النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ
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القسم السياسي
قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إنه إذا كانت قواتنا المسلحة الباسلة ، هي درع الوطن المحررة للأرض ، الحامية ‏للعرض ، فإن رجال الشرطة الوطنية قد أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن ‏على أرض مصر الطاهرة التي كلأها الله بعنايته.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة، مؤكدًا على أن هذه المناسبة الوطنية نتذكر ‏فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار الذين خرجوا من نبت أرض مصر الطيبة، ‏فدفعوا أرواحهم الذكية دفاعًا عن تراب الوطن المقدس ضد الاحتلال البريطاني ‏الغاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ولا يزال وفاء للعهد والقسم.

ولفت إلي أن جهود رجال الشرطة متواصلة لحماية وتأمين الوطن ضد من يريدون النيل من استقراره وأمنه، فسالت دماؤهم الذكية ‏تروى ثرى مصر الطاهر، يطاردون أعداء الحياة ويحمون الوحدة الوطنية، لتبقى مصر، ‏بإذن الله بلدًا معافًا من الفتن، قائلا:" تحية لشهداء الواجب الأبرار".‏

واختتم حديثه، بتأكيده على الدعم والمساندة دائما من جموع الشعب المصري، ومجلس الشيوخ رجال الشرطة الساهرين على حماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية، والتي ستظل - آمنة ومستقرة  بفضل جهودهم في ظل القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
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