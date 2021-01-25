بعد إقرارها كشرط للتخرج.. تعرف على موعد تطبيق مادة القضايا المجتمعي

وافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الشهري السبت الماضي 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان ، على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واعداد مقرر القضايا المجتمعية.
و تستهدف دراسة هذا المقرر ، رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد).
ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات قام بدراسة تطبيق المقرر وآليات تطبيقه من موعد انطلاق الدراسة به ، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم الدراسة به بدءا من العام الدراسي المقبل، موضحا أن المنهج متروك لمجالس الجامعات لوضعه حسب بيئته وإمكانياته وقرارته ووضعه.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد أنه وافق المجلس الأعلى للجامعات ، على توصيات اللجنة المشكلة بشأن تطوير المناهج في الجامعات التي تتعلق بالزيادة السكانية ، والولاء والمواطنة، حيث تم تشكيل لجان متخصصة والتي تهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية الطلاب والمجتمع الجامعي بما تسببه الزيادة السكانية من أضرار على خطط التنمية المستقبلية للدولة.
وأشار إلى أن منهج القضايا المجتمعية يستهدف دراسة ورفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا الزيادة السكانية، وحقوق الانسان، والشفافية ومكافحة الفساد.
وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.
في بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وقدم الوزير التهنئة لمجلس النواب بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي لانتخابه رئيسًا للمجلس وكذلك السادة وكيلي المجلس، وخلال الجلسة هنأ و كرم المجلس الدكتور جمال حلمي السعيد رئيس جامعة بنها السابق لتعيينه عضوا بمجلس النواب كما قام الوزير بإهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.