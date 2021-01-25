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حوادث

9 رسائل من وزير الداخلية في احتفالية عيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:53 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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رامى المهدي - مصطفي الرماح
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ان الوزارة تحرص على ترجمة ايمانها الكامل بالمفهوم الشامل للامن القومي لدعم الاستقرار.

وأكد وزير الداخلية، ان رجال الشرطة يواصلون جهودهم وتضحياتهم لتمضي مسيرة الوطن،  كما يواصل رجال الشرطة عطاءهم الى جانب القوات المسلحة لفرض الامن مشيرا الى اننا ندرك اهمية تعاون المجتمع والشرطة لمواجهة كل اشكال الجريمة

وأكد على ان معركة الاسماعيلية سطرت سجلا مضيئا لرجال الشرطة وتضحياتهم.

واوضح ان رجال الشرطة يواصلون جهودهم لاحباط عملية تهريب المخدرات، وتحقيق جودة الخدمات الامنية للمواطنين.

كما وجه وزير الداخلية رسالة لرجال الشرطة قائلًا:" أنتم خير خلف لمن سبقوكم في سبيل حماية مقدرات الوطن"

كما وجه بالتحية  والتقدير واعتزاز لشهداء ومصابي الشرطة والقوات المسلحة.

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