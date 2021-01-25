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فن

مصباح علاء الدين لـ محمد رمضان تحقق 2 مليون مشاهدة .. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:53 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم

حقق كليب مصباح علاء الدين للنجم محمد رمضان 2 مليون و 10 الاف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد مرور يوما على طرحه. 

واللافت في الكليب ان محمد رمضان احيا ذكرى عدد من النجوم الراحلين منهم عمر الشريف، محمود عبد العزيز، هادي الجيار واحمد زكي بوضع صورهم في غرفة نومه بالكليب تعبيرا منه بأنهم كانوا مثلا اعلى له في طفولته، بالاضافة الى صورة الزعيم عادل إمام.

وظهرت حنين الابنة الكبرى لمحمد رمضان في الكليب في عدد من المشاهد وهي تتفاعل مع والدها على أنغام اغنيته الجديدة. 

يشار الى ان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد " موسى" الذي يشارك من خلاله في المارثون الرمضاني 2021. 

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى 2020، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

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