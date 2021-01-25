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اقتصاد

صناعة النواب تطالب بمحاسبة المتسببين في انهيار شركة الحديد والصلب

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:50 م
الحديد و الصلب
الحديد و الصلب
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آية الجارحي
طالب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة محاسبة المتسببين فى انهيار شركة الحديد والصلب  نتيجة سوء الإدارة، وهو الدور الرقابى لمجلس النواب، داعيا لضرورة تنقية التشريعات والقوانين الحاكمة لمنظومة الاستثمار والصناعة وفك التشابك بين الوزارات في المنظومة الصناعية لتذليل العقبات أمام الصناعة.

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 وعقب هشام توفيق على قوله بأهمية التحقيق في المسئولية التاريخية لانهيار الشركة، معلنا في الوقت نفسه العمل على زيادة تركيز خام الحديد في الشركة المنقسمة باستخدام تكنولوجيا أوكرانية بعد ثبوت جدواها، وتطوير شركة الدلتا للصلب لإنتاج 500 ألف طن بيليتسنويا بتكنولوجيا حديثة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات عبر تطبيق زووم على الإنترنت بعنوان: "معضلة الحديد والصلب حوار علمى موضوعى حول المشكلة"، وهو أول حوار من نوعه حول تصفية شركة الحديد والصلب، حيث هدفت الندوة إلى طرح حوار موضوعى متكامل يتناول كافة أبعاد وجوانب القضية بشكل علمى في إطار طبيعة الصناعة وظروف السوق واحتياجات الاستثمار.

 
وقال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الشركة مرت بعقود من عدم الشفافية أدى لتدهور أوضاعها، وهو ما يحتم علينا الوقوف على حقيقة أوضاع الشركة، وما آل إليه الأمر، بصورة موضوعية بعيدة عن التحيز، ومن خلال طرح كافة الجوانب في نقاش موضوعى متكامل يسعى لطرح كافة وجهات النظر.

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