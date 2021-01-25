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رياضة

رئيس اتحاد اليد لـ صدى البلد: قادرون على تقديم ملحمة للتاريخ أمام الدنمارك ولا نخشى أحدا

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:56 م
هشام نصر رئيس اتحاد
هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد
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عمرو الحلوانى

أبدى المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد سعادته البالغة بتأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية من منافسات بطولة العالم المقامة فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى .

 

وقال نصر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن التأهل إلى دور الثمانية جاء بعد مباراة ماراثونية بين مصر وسلوفينيا والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين بعد مباراة عصيبة وصعبة للغاية بين الطرفين .


وأشاد نصر بالمجهود الكبير الذى قدمه اللاعبون طوال مباراة أمس أمام سلوفينيا والعودة بقوة فى المباراة من جديد بعد أن كان الفارق وصل إلى 5 أهداف لصالح الفريق المنافس مؤكدا أن الروح والعزيمة لدى اللاعبين صنع الفارق وكتب كلمة الحسم فى التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.


وأضاف أن الدور المقبل من بطولة العالم سيكون ساخنا وقويا فى ظل القوة الكبيرة التى تتمتع بها التى يتمتع بها منتخب الدنمارك منافس مصر فى دور الثمانية .



وأكد رئيس اتحاد اليد أن منتخب مصر قادر على الفوز أمام الدنمارك وتقديم ملحمة للتاريخ رغم القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريق المنافس والذى يمتلك أفضل لاعب وحارس فى العالم ، منتخب مصر لا يخشى أحد .


وتابع أن المنتخب يمتلك مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة القادرة على تحقيق طموحات الشعب المصري وبالوصول إلى أبعد نقطة ممكنة فى البطولة .

 

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