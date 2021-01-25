أبرز 6 أطعمة تمنع تقصف الشعر وتساقطه

عندما يتعلق الأمر بالعناية بشعرك، فمن المحتمل أن يكون لديك بالفعل روتين يومي تتبعينه، ومع ذلك فإن الحفاظ على صحة شعرك هو أكثر من مجرد استخدام المنتجات المناسبة، ولرعاية بشرتك بشكل صحيح، تحتاجين أيضًا إلى دمج الأطعمة المناسبة في نظامك الغذائي، من السلمون إلى دقيق الشوفان فكل من هذه الأطعمة مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية للمساعدة في دعم الشعر و منحه مظهرًا صحيًا.





لذلك ووفقا لتقرير بموقع "Facty” نستعرض لك المواد الغذائية الأساسية التي يجب إضافتها لنظامك الغذائي لشعر صحي قوي





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1. البيض لمنع تساقط الشعر

إن تعزيز خصلات الشعر الطويلة والصحية أمر بسيط حيث يعتبر البيض مصدرًا جيدًا للبيوتين، وهو نوع من فيتامين ب الذي يساعد على تحفيز نمو الشعر، فقد يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من البيوتين إلى أعراض مثل تساقط الشعر وهشاشة الأظافر، بالإضافة إلى ذلك فإن البيض غني بالحديد الذي ينقل الأكسجين وصولًا إلى جذور شعرك، مما قد يساعد ذلك على نمو شعرك لفترة أطول وبسرعة أكبر.





2. سمك السلمون

إذا كان يبدو أنكِ لا تستطيعين تحقيق اللمعان المثالي الذي ترينه في إعلانات الشعر، فإن الحل يكمن في سمك السلمون، فهذا النوع من الأسماك مدعم بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تغذي شعرك بالبروتينات والعناصر الغذائية الأساسية، والنتيجة هي مظهر ناعم ولامع من جذور شعرك إلى أطرافه، كما يساعد تناول الكثير من سمك السلمون أيضًا على منع الالتهاب، مما يساعد على تقليل مخاطر تساقط الشعر بشكل عام.





3. البرتقال

الفواكه الحمضية مثل البرتقال غنية بفيتامين C، وهو عنصر غذائي حيوي يحمي من التقصف، فإذا كان شعرك عرضة للجفاف المفرط أو الأطراف المتقصفة أو أي أشكال أخرى من الضرر، فإن تناول فيتامين سي يمكن أن يساعد في عكس هذه الآثار الضارة، كما يمكن أن تؤدي إضافة البرتقال إلى نظامك الغذائي أيضًا إلى تقليل التجعد والجفاف والأعراض الأخرى المرتبطة عادةً بتكسر الشعر.





4. البقوليات

إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة للتخلص من قشرة الرأس للأبد، فابحث عن البقوليات كالعدس والفول السوداني والفاصوليا والبازلاء والحمص كلها أنواع من البقوليات التي تساعد في تعزيز الشعر الناعم، في كل من هذه الأطعمة ستجد عددًا كبيرًا من الفيتامينات والمعادن التي تمنع جفاف فروة الرأس، بما في ذلك الزنك والحديد والبروتين والبيوتين، لا تساعد هذه العناصر الغذائية في منع قشرة الرأس وغيرها من المضايقات فحسب بل إنها تعمل أيضًا على تسريع إنتاج الزيت للحفاظ على شعرك رطبًا وصحيًا.





5. الزبادي

لتغذية شعرك بالبروتين الذي يحتاجه، أضفي الزبادي إلى نظامك الغذائي، حيث يدعم المحتوى العالي من البروتين في هذه الوجبة الخفيفة مرونة الشعر ويمنع تقصفه، كما أن تناول الزبادي بانتظام يعزز من تناولك للبروبيوتيك، وهي بكتيريا جيدة تلعب دورًا مهمًا في تقوية بصيلاتك ومساعدتها على النمو بشكل أسرع، بالإضافة إلى أن بكتيريا البروبيوتيك تحفز الدورة الدموية وتحافظ على صحة الدم المحيط ببصيلات الشعر.





6. التوت

يحتوي التوت على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين ب وبروانثوسيانيدينز، ففيما يتعلق بنمو الشعر، فإن الهدف الرئيسي لمضادات الأكسدة هو تحفيز خلايا الدم الحمراء، حيث يساعد هذا التعزيز في الدورة الدموية على إمداد بصيلات الشعر بالأكسجين، مما يدعم نمو الشعر بشكل مباشر، لذا تأكد من تناول الكثير من التوت لمنع تساقط الشعر وتنشيط الدورة الدموية.