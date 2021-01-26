حماية المناخ أهمها ..عضو بالشيوخ يوضح دور استخدام الطاقة الشمسية في تطوير القطاع الزراعي

قال النائب، علاء جاد عضو بمجلس الشيوخ ، إن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الانتاج الحربى والتضامن لاستخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعي، يعد من أبرز اتجاهات الدولة في مجال الطاقة من خلال إحلال مصادر الطاقة النظيفة بإعتبارها مصادر متجددة تسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن البيئي ، مؤكدًا على حرص الدولة المصرية في سعيها لتوفير الطاقة بما يتلاءم مع جهود وتحديات التنمية المستدامة.





وعن أهمية هذه الخطوة الفعالة فى تطوير القطاع الزراعي، أضاف " جاد " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد: خطوة مهمة في مجال التطوير الزراعي ستسهم في حماية المناخ فى المستقبل باعتبارها طاقة آمنة و موفرة ، وتحسين نوعية الهواء ، حماية الصحة العامة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ، و كذا تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة، بما يضمن الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامتها.





وتابع: قضية الطاقة أخذت موقعها المناسب في عقل وقلب القيادة السياسية ، إدراكا منها بأهمية ملف الطاقة الذي يمثل أساسا لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر، مؤكدًا على أن استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي في مصر أمر في غاية الأهمية يحتاج لتضافر الجهود من مختلف الوزارات بما يعود بالنفع على الدولة من جهة ، وعلى المواطنين من جهة أخري.





وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن تمنيه من جميع المواطنين و المزارعين بضرورة تبني هذه الخطوة الجادة، لتحسين سبل الزراعة لتعظيم الانتاج، فضلاً عن المساهمة فى دعم الدولة فى مواصلة تواجهها الاستراتيجي لدعم القطاع الزراعي ومساعدتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.





جاء ذلك بعد أن شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين تحالف "الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة إنارة" و "بنك ناصر الإجتماعي" بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى بدلًا من الديزل والمحروقات الأخرى، وقام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة ومحمد عشماوي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.





أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى إطار التعاون المثمر مع وزارة "التضامن الإجتماعي" وفي ضوء إستراتيجية "الإنتاج الحربي" للاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية لمختلف الوزارات والجهات بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى أن البروتوكول يستهدف إستغلال الشراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة إنارة (كتحالف) فى تنفيذ وتجهيز آبار المياه للعمل بالطاقة الشمسية وذلك من خلال قيام شركات الإنتاج الحربي بتوريد المكونات الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية (ألواح الطاقة الشمسية) والمثبتات، لافتًا إلى أن شركة "إنارة" تقوم بخدمات التصميمات والتركيبات والتوريد لباقي مكونات أنظمة الطاقة الشمسية.





وأوضح الوزير "مرسي" أن مهمة التحالف بموجب هذا البروتوكول تكمن في تقديم عرض متكامل (فني وتقني ومالي) على المستثمرين فى القطاع الزراعى من الحجم الصغير والمتوسط للاستثمار فى استخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعي من خلال تشغيل مضخات المياه بالطاقة الشمسية بدلًا من الديزل والمحروقات الأخرى، وأضاف أن المشروع يستهدف بيع وتوريد وتركيب وتشغيل (1000 بئر) كبداية من خلال هذا البروتوكول لتوفير مصدر كهرباء ذي جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية، متابعًا أن البرنامج يشمل توفير (5) قدرات مختلفة لأنظمة الري بالطاقة الشمسية مع إمكانية تعديل القدرة بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين الزراعيين المختلفة من المياه، وسيتم في إطار هذا المشروع الترويج لأنظمة الري بالطاقة الشمسية.