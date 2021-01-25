الخشت عن عبلة الكحلاوي: أصلها طيب ومعدنها نقي وقلبها طاهر

كتب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، كلمات مؤثرة عبر خلالها عن حزنه الشديد على وفاة الداعية الاسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي.
حيث قال الخشت : أثبتت في علاقتها العميقة والطيبة معي عبر السنين طيب أصلها ونقاء معدنها وطهارة قلبها وسماحة روحها ، وما وجدت منها عبر السنين من العلاقات الإنسانية والشخصية والعلمية إلا الأعمق والأطيب والأنقى.
وأضاف قائلا : ببالغ الحزن والأسى أنعي حبيبتنا الدكتورة عبلة الكحلاوي الأستاذة بجامعة الأزهر والداعية الإسلامية، والتي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ، وأدعو الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.
واختتم كلماته قائلا : الدكتورة عبلة الكحلاوي، رحمها الله، كانت تمثل نموذجًا للداعية الأم والاخت وتعكس سماحة الإسلام ورحمته ووده ووداده، ولها إضافات حقيقية في مجال الدعوة وقادت الكثير من المساعدات وأعمال الخير من خلال جمعيتها الخيرية... رحمها الله تعالى رحمة واسعة..