الخشت عن عبلة الكحلاوي: أصلها طيب ومعدنها نقي وقلبها طاهر

كتب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، كلمات مؤثرة عبر خلالها عن حزنه الشديد على وفاة الداعية الاسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي.



