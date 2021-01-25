محافظ المنوفية ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء أحمد فاروق القرن مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية بوضع إكليلًا من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة قويسنا احتفالا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، يرافقهم نائب المحافظ والسكرتير العام والمستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ، حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهوري.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة لرجال الشرطة وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الشرطة، مؤكدًا علي أهمية دورهم في حفظ الأمن العام واستقرار البلاد ومشيدًا بما يبذلونه من جهد وتضحيات في بسط الأمن ونشر الاستقرار حفاظًا على الوطن ، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبطال وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.