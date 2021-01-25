ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تفرض حظرًا على الرحلات الجوية القادمة إليها أسبوعًا

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:06 م
مطارات خاوية في اسرائيل
مطارات خاوية في اسرائيل
Advertisements
محمد علي

قالت تقارير صحفية دولية، إن إسرائيل ستغلق المطار الدولي الرئيسي بها بالكامل ، بعد أن حظرت الحكومة جميع الرحلات الجوية القادمة لشركات الطيران غير الإسرائيلية ، في محاولة لوقف دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا .

ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ منتصف الليل وستستمر حتى 31 يناير ، بحسب بيان مشترك من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة

تواجه شركات الطيران الإسرائيلية أيضًا "قيودًا مؤقتة" على تراخيص التشغيل الخاصة بها ، مما يعني أنه من المتوقع أيضًا أن تلغي جميع الرحلات الجوية ، مع استثناءات مسموح بها على الرحلات المغادرة إذا كانت للعلاج الطبي ، أو الإجراءات القانونية التي تتطلب ذلك، أو للسماح بالحضور في جنازة أحد الأقارب.

يُسمح الآن لشركات الطيران الأجنبية بالهبوط في إسرائيل فقط إذا كانت الرحلة عبارة عن إخلاء طبي طارئ أو طائرة شحن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. إسرائيل تفرض حظر تجول ليليًا من غدٍ

بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا.. الكويت تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا

العالم يتأهب ضد تحور كورونا| أبرز دول حظرت رحلاتها الجوية مع بريطانيا

حقيقة توجه الحكومة الكويتية لفرض حظر التجوال

سلالة كورونا البريطانية تضرب إسرائيل

روسيا تفرض قيودا على الوافدين من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

ترشيحاتنا

الحكام تستقر على إيقاف طاقم إدارة مباراة الزمالك وأسوان شهرًا

الداخلية توجه رسالة قوية للدول التي توفر ملاذا آمنا للإرهاب .. فيديو

علاقة عاطفية وراء اختفائه.. هروب قط من منزله في طنطا ومكافأة لمن يعثر عليه| تفاصيل

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الحاصلون على لقاح كورونا في الإمارات يوجهون رسالة لـ المترددين

مقدم مشروع قانون الإيجار القديم يزف بشرى سارة للملاك والمستأجرين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور