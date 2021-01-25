إسرائيل تفرض حظرًا على الرحلات الجوية القادمة إليها أسبوعًا





قالت تقارير صحفية دولية، إن إسرائيل ستغلق المطار الدولي الرئيسي بها بالكامل ، بعد أن حظرت الحكومة جميع الرحلات الجوية القادمة لشركات الطيران غير الإسرائيلية ، في محاولة لوقف دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا .





ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ منتصف الليل وستستمر حتى 31 يناير ، بحسب بيان مشترك من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة





تواجه شركات الطيران الإسرائيلية أيضًا "قيودًا مؤقتة" على تراخيص التشغيل الخاصة بها ، مما يعني أنه من المتوقع أيضًا أن تلغي جميع الرحلات الجوية ، مع استثناءات مسموح بها على الرحلات المغادرة إذا كانت للعلاج الطبي ، أو الإجراءات القانونية التي تتطلب ذلك، أو للسماح بالحضور في جنازة أحد الأقارب.





يُسمح الآن لشركات الطيران الأجنبية بالهبوط في إسرائيل فقط إذا كانت الرحلة عبارة عن إخلاء طبي طارئ أو طائرة شحن.



