أولادك بيعانوا من قلق الطفولة.. تعرفي على أبرز 6 حلول طبيعية للتخلص منه بدون أدوية

قلق الطفولة أصبح مشكلة نفسية خطيرة هذه الأيام، خصوصا وأن التوتر يمكن أن يعيق نمو طفلك ويمنعه من الأشياء التي يريد تحقيقها في الحياة، ومع ذلك لا يرغب العديد من الآباء في حل مثل هذه المشكلة بالأدوية.





لذلك نقدم لك وفقا لتقرير بموقع "Power of Positivity” 7 طرق طبيعية لمساعدة طفلك على التغلب على قلق الطفولة





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1. تجنب السكر / الكافيين

يحب الأطفال الحلوى ومع ذلك، فإن هذه الأشياء تحتوي على الكثير من السكر، كما يستمتع الأطفال بالصودا أيضًا وهذا المشروب يحتوي على مادة الكافيين، وتؤكد الدراسات النصيحة المنطقية بأن السكر والكافيين ليسا صحيين للطفل، ويساهمان في أعراض قلق الأطفال مما يسبب المشاكل النفسية لهم في سن صغير، بالإضافة إلى ذلك فإنه نتيجة للكافيين يمكن أن يبقي طفلك مستيقظًا في الليل، مما يزيد من التوتر، ومن الصعب التخلص من السكر والكافيين، لكن يمكنك بذل قصارى جهدك، لتقليل المشروبات السكرية والحلويات، ويجب عليك أيضًا الحد من الأطعمة التي تحتوي على مواد تحلية صناعية.





2. التنفس العميق

عندما تحدث نوبة الهلع، قد يكافح طفلك للاسترخاء والتنفس، ويعد التنفس العميق أحد أفضل الطرق للتعامل مع نوبة الهلع، فقط علم طفلك كيفية التنفس بشكل هادف، حيث يمكن أن تساعدهم الأنفاس الطويلة والعميقة في التركيز على تنفسهم بدلًا من القلق، وتهذه العادة ليست مجرد وسيلة عندما يصاب طفلك بنوبة هلع، بل يمكن أن يساعد في منع حدوث النوبة في المقام الأول، لذا اجعل طفلك يستمع إلى مقاطع فيديو عن التنفس الهادفة ومقاطع فيديو للتأمل عبر الإنترنت، حيث تساعد هذه الممارسة في تقليل مستويات التوتر ومنع حدوث نوبات القلق.





3. الحصول على قسط كاف من النوم

يتطلب جسم طفلك النوم ليعمل بشكل صحيح، لكن لسوء الحظ لا يحصل العديد من الأطفال على النوم الذي يحتاجونه، حيث يجب أن يحصل طفلك على 7 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة، لذا حدد موعدًا للنوم يضمن حصولهم على قسط كافٍ من النوم، وبعدها قد تلاحظ تحسنًا في قلقهم للمساعدة في جعل طفلك ينام، يجب عليك إبقاء التلفزيون والهواتف بعيدًا عن غرف النوم ليلًا وعدم تناول الطعام في وقت قريب جدًا من وقت النوم.





4. العلاج بالعطور

يمكن أن تكون الرائحة شيئًا مقنعًا، ويمكن للروائح أن تحفز الذاكرة وتؤثر أيضًا على المزاج، فإذا كان طفلك يعاني من قلق الطفولة، فحاول التخفيف من هذه المخاوف من خلال أنفه، لذا املأ منزلك برائحة معروفة خصيصًا بتأثيرها المهدئ كاللاڤندر و الفانيليا و الليمون.





5. التعليقات الإيجابية

التأكيدات الإيجابية عبارة عن عبارات وجمل صغيرة يمكنك قولها عندما تحتاج إلى بعض التشجيع، فيمكن لهذه التأكيدات أن تزيد من احترام الذات، وتزيد من الدافع بل وتقلل من التوتر، بالنسبة لشخص يريد استخدام التأكيدات الإيجابية لتقليل التوتر والقلق، اختر عبارة تذكر طفلك بمدى قوته، ويجب أن يكرر أطفالك العبارة في رؤوسهم أو بصوت عالٍ عندما يشعرون بنوبة هلع أو توتر.





6. ممارسة الهوايات

الأطفال الذين يعانون من القلق لديهم الكثير من المشاعر المخبأة بداخلهم، بما في ذلك الاكتئاب والسعادة، فإنهم بحاجة إلى طريقة لإخراج هذه المشاعر، وإذا كان لدى طفلك ميل طبيعي تجاه هواية معينة، فشجعه على ممارسة تلك الهواية، سواء كانوا يحبون الكتابة أو الرسم أو العزف على الطبول أو التمثيل في المسرحيات، فهذه طريقة لهم للتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي، حيث يساعد ذلك في تخفيف المشاعر الشديدة التي قد يتعامل معها الشخص المصاب بالقلق.