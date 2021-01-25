بعد اعتماد إتحاد الطلاب العمل عبر الإنترنت .. كل ما تريد معرفته عن الأنشطة بالجامعات

في بداية كل عام جامعي يصادف الطلاب داخل الحرم الجامعي، مجموعة من الشباب التي ترتدى زيا موحدا وتنقسم الي ما يسمي بـأسر الإتحاد الطلابي ، يتحدث كل مجموعة الي الشباب كي ينضموا اليهم.





وتعتبر الانشطة الطلابية، هي الانشطة التي يقوم بها الطلاب داخل المجتمع التعليمي سواء داخل الجامعات أو المدارس ، حيث تختلف ما بين النشاط الانساني والاقتصادى والسياسي والثقافي والفني وغيره ، حيث يعد اهم أوجه إهتمام النشاط الطلابي هي التوجيه الإيجابي في مسار تفكير الطلاب ومساعدتهم في العوائق التي تواجهم ، وتعليم الطلاب ما يسمي بالدبلوماسية والمقصود بها هي كيفة التعامل مع الاخرين ، ومساعدة الطلاب في بناء علاقات إجتماعية كبيرة وبالاخص للطلاب التي تشعر بالأنطوائية داخل تلك المجتمع الجديد عليهم.









وتتعد أوجه الأنشطة الطلابية من حيث المعارض والأحتفالات والأنشطة الثقافية والمسابقات العلمية والأمسيات الشعرية وحملات التوعية وحملات التبرع وحل مشكلات الطلاب أثناء سير العملية التعليمة ، وفى بعض الأحيان تلعب دور الوسيط بين الطلاب أعضاء هئية الدريس .





أنواع الانشطة الطلابية





1-النشاط الرياضي: يهتم بإقامة دوري لكليات الجماعة الواحدة في مختلف الألعاب مثل كرة السلة والقدم والطائرة والتنس واليد، وإقامة المسابقات للعبة التنس الأرضي والبلياردو وتنس الطاولة والسباحة وخماسيات كرة القدم وتتيح المشاركات الخارجية والداخلية.





2-النشاط الاجتماعي: ويشمل الرحلات وإقامة الحفلات وبرامج الخدمات العامة والبحوث والمسابقات والزيارات والدراسات الميدانية الاجتماعية.





3-النشاط الثقافي: ويتضمن العديد من اللقاءات والندوات والمحاضرات الأدبية والمسرح الجامعي والمسابقات العلمية والمهرجانات الثقافية والنوادي الطلابية واللقاءات المفتوحة.





4-النشاط الفني: ويشمل شتى الأعمال والأنشطة الفنية وتنفيذها مثل مسابقة التصوير الفوتوغرافي، ومسابقات الرسم، ومسابقات الأعمال الفنية، والخط العربي والمعارض الفنية ومسابقات المسرح الجامعي.





5-نشاط الأسر الطلابية: ويهدف إلى تنمية الطلاب وإعانتهم من خلال الاهتمام لعدة جوانب منها:





الاهتمام بالجانب الاقتصادي وتقديم المساعدات العينية وإقامة المشاريع المتوسطة.

الاهتمام بالجانب التربوي والذي يهتم بتنمية الأطفال والأمهات وتوعيتهم بكيفية تربية أطفالهم ورعايتهم.

الاهتمام بالجانب الصحي من خلال توفير أدوية وإقامة القوافل الطبية وكل ما يخص الصحة.

الاهتمام بالجانب الثقافي عن طريق إقامة فصول لمحو الأمية وفصول تقوية لغير القادرين.





6- نشاط الجوالة والخدمات العامة: وتهتم بالإشراف على الأسس السليمة وتنمية روح الولاء لدى الطلاب تجاه الوطن، وتنفيذ برامج حماية البيئة. كذلك يشجع على تنمية الأنشطة اليدوية والأنشطة الخارجية مثل: الدهان والتشجير والصناعات الخشبية ومعسكرات الكشافة وغيرها، فيعتمد على تنمية قدرات الطلاب العلمية وموازنتها مع الأنشطة الفكرية





اهمية الانشطة الطلابية





1-ممارسة شتى هواياته الطلاب

2- تهدف إلى تشكيل مجموعة واسعة من البرامج الإيجابية التي تعزز تحقيق أهداف محددة

3- تنمية شخصية الطالب

4-تنمية قدراته

5-وشغل أوقات فراغه

6- وتأهيله لسوق العمل بعد التخرج

7- إثراء الوعي الأدبي والعلمي والثقافي والفني.





ولكن بعد توسع المجتمع التكنولوجي وأعتماد التعليم عن بعد بسبب الأزمات التي تواجه التعليم بدأت الانشطة الطلابية بمواكبة التغيرات الحادثة في المجتمع والأهتمام بما يهتم به الطلاب والعمل من خلال الأنترنت عبر مواقع التواصل الغجتماعي والصفحات الرسمية التي تختص بكل أسرة علي حدا وأختلاف المحتوى المقدم من مسابقات وندوات عبر البرامج ورحلات حول العالم وأنشطة رياضية وكورسات تنمية.







