موعدنا عند الحوض.. ابنتا عبلة الكحلاوي تنعيان والدتهما بكلمات مؤثرة

نعت ابنتا الدكتورة عبلة الكحلاوي والدتهما التى توفيت مساء أمس ع عن عمر يناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض بكلمات مؤثرة وذلك في تدوينه لهما عبر الحساب الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".





ونشرت الدكتورة رودينة، والدكتورة مروة ياسين، تدوينه لنعى والدتهما، قالتا فيها، "وداعا.. وموعدنا على الحوض.. إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. بقلوب يملأها الألم وأجساد كساها الحزن.. ولكنها بقضاء الله راضيه.. تنعى أسرة د.عبلة الكحلاوى، إلى الأمة المصرية والإسلامية رحيلها، فقد ارتحلت إلى جوار ربها.. بعد رحلة قصيرة مع المرض".





وقالتا : "اللهم أجمعنا معها فى مستقر رحمتك.. ولقاء على حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ونسأل أحبابنا لها الدعاء بالرحمة جزاء لما قدمت لله والوطن واهلها فى كل مصر الطيبين.. وستقام صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر بمسجد الدكتورة عبلة الكحلاوى بالهضبة الوسطى بالمقطم أمام مجمع الباقيات الصالحات".





وفي السياق ذاته أدى منذ قليل المئات من محبي وأقارب الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي صلاة الجنازة عليها في مسجد الباقيات الصالحات بهضبة المقطم عقب صلاة الظهر ، وخيم الحزن والأسى على وجوه المصلين حيث التزم الجميع أثناء الصلاة بمسافة التباعد وارتداء الكمامة .





ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة على الدكتورة عبلة الكحلاوى مرتين، مرة فى مسجدها فى المقطم، ومرة فى مسجد والدها الدكتور محمد الكحلاوى فى البساتين.





ومن المعروف أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.





التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.



