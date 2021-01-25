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توك شو

سنحتفل بكل مرحلة.. السيسي يعلن خبرا سارا للمصريين

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:16 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة جادة لإتمام مبادرة حياة كريمة، للقضاء على أى معاناة للمصريين فى اى ريف، وفى نهاية الثلاث سنوات سيكون هناك تغيير، وسنحتفل بكل مرحلة بعد الانتهاء منها". 

وأكد الرئيس أن هناك فرصة كبيرة للصناعات الوطنية التى تغذى مطالب و احتياجات مبادرة حياة كريمة، ووجه رسالة لـ أصحاب المصانع بالقطاع العام و الخاص لدينا فرصة عظيمة لنقوم بعملية دفع قوية للصناعة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69، أن الدولة تتحدث عما يقرب من 500 مليار جنيه، لتلبية و تنفيذ هذه المبادرة.

ولفت على أن هذا العمل لا يقتصر على شركات المقاولة فقط بل على جميع الشركات، و المشاركة من أجل الخروج بشكل يليق بما يتم التفكير فيه.

وأشار إلى أن الدولة تضع أموالا كبيرة فى هذا المشروع، ولذلك نريد أن يكون هناك مشاركة.

وتابع : نحن نتعامل مع واقع غير منظم.. وارجو الا تكون هذه الكلمة مؤلمة لأحد.. احنا هندخل على قري غير منظمة ولم يتم وضع تخطيط لها".

وتحتفل الدولة المصرية اليوم بمناسبة الذكرى الـ٦٩ لاعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الانجليزى للدفاع عن مدينة الاسماعيلية عام ١٩٥٢ .

ولم تنته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن .

وقدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الارهابية خلال الفترة الماضية وخاصة عقب سقوط حكم الجماعة الارهابية.

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