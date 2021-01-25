لا مشاكل في شحنات موديرنا.. ألمانيا تكشف موعد إجازة الاتحاد الأوروبي لـ لقاح استرازينيكا

أكدت الصحة الألمانية، اليوم الاثنين، أنه لا مؤشرات على أي مشاكل في تسليم شحنات لقاح موديرنا.





وكشف وزير الصحة الألماني، ينس سبان، عن توقعاته في أن يجيز الاتحاد الأوروبي لقاح أسترازينيكا يوم الجمعة.





بينما ذكرت المفوضية الأوروبية أنها تجري محادثات مع أسترازينيكا بعد تأخر توريد اللقاح.





وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة الألماني، أن بلاده ستبدأ استخدام عقار لعلاج "كوفيد -19" يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، التي استخدمت لعلاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.





وقال وزير الصحة الألماني في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم سونتاغ"، إن الحكومة اشترت 200 ألف جرعة من العقار مقابل 400 مليون يورو (ألفي يورو للجرعة الواحدة).





ووفقا لسبان، ستصبح ألمانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ في استخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في علاج المصابين بفيروس كورونا، بداية من الأسبوع المقبل.



