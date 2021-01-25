نشرة الفن.. عودة زوجة محمد الصغير لعصمته بعد طلاق 22 عاما.. وطليقة خالد عليش تنتقده بشدة: الأبوة مش سوشيال ميديا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الفنية المهمة على مدار الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:





ظهر الفنان محمد رجب من المسجد النبوي الشريف وهو يلاعب الحمام بصحبة ابنه، ونشر فيديو له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





حرصت مها الصغير على كشف علاقة خبير التجميل محمد الصغير بزوجته وعدم شعوره بالسعادة والأمان إلا في وجودها.





انتقدت الفنانة ميما الشامي طليقة المذيع خالد عليش نشره صورة لابنته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





طلب الفنان تامر شلتوت من جمهوره الدعاء لوالده حيث نشر صورة تجمعه بها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".



