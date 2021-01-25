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فيديو جراف

فيديو جراف.. ماذا قالت عبلة الكحلاوي عن لقاء الله وما علاقتها بالفنانات التائبات؟.. معلومات لأول مرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:00 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
رحلت الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي.

وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية الراحلة اليوم، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، قد صرحت فى حوارات سابقة إن كثيرًا  منا يفهم عبارة "لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه" بطريقة خاطئة، فلا يشترط أن يكون اللقاء بعد الموت!.

وأوضحت الكحلاوي في تصريح سابق لها، أن الصلاة لقاء، والمناجاة لقاء، والذكر لقاء، والتفكر لقاء، والصدقة لقاء، وقراءة القرآن لقاء، وبر الوالدين لقاء.


ولمزيد من التفاصيل حول ماذا قالت عبلة الكحلاوي عن لقاء الله وما علاقتها بالفنانات التائبات شاهد الفيديو جراف التالى.
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