فيديو جراف.. ماذا قالت عبلة الكحلاوي عن لقاء الله وما علاقتها بالفنانات التائبات؟.. معلومات لأول مرة

رحلت الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي.
وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية الراحلة اليوم، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، قد صرحت فى حوارات سابقة إن كثيرًا منا يفهم عبارة "لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه" بطريقة خاطئة، فلا يشترط أن يكون اللقاء بعد الموت!.
وأوضحت الكحلاوي في تصريح سابق لها، أن الصلاة لقاء، والمناجاة لقاء، والذكر لقاء، والتفكر لقاء، والصدقة لقاء، وقراءة القرآن لقاء، وبر الوالدين لقاء.
ولمزيد من التفاصيل حول ماذا قالت عبلة الكحلاوي عن لقاء الله وما علاقتها بالفنانات التائبات شاهد الفيديو جراف التالى.