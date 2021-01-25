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برلمان

وزير القوى العاملة: ننسق مع البرلمان لتحقيق المصلحة العليا للوطن

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:30 م
محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة على التعاون بين البرلمان ووزارته لتحقيق المصلحة العليا للدولة لافتا الي حرص وزارته على توفير فرص عمل للشباب في الداخل و الخارج للحد من البطالة ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان لعرض الموقف التنفيذي من برنامج وزارته.

وأضاف : " نسعى لخفض البطالة وتطوير 113 مركز تشغيل على مستوى الجمهورية من 300 مكتب لافتا الي أهمية دور القطاع الخاص في تشغيل الشباب ".

وفي بداية الجلسة قال : "انتهز هذه المناسبة لأبعث إلي أعضاء هذا المجلس الموقر من هذا المكان بهذا التنوع - الذي يمثل كل أطياف الشعب من الأحزاب ، والعناصر الشبابية الواعدة ، وتمثيل غير مسبوق لعظيمات مصر- بالتهنئة بثقة شعب مصر العظيم لتمثيله في هذا المجلس الموقر، ولتعبروا عن تطلعاته وآماله ولتحملوا مطالبه، ساعين لتحقيقها يدًا بيد مع الحكومة التي لن تألوا جهدًا في سبيل تحقيق تلك المطالب، لتستمر مسيرتنا الدستورية نحو تعميق ديمقراطيتنا المعاصرة التي رسخ أصولها وأرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راجيا الله عز وجل  أن تعبر مصر إلي أفاق أرحب من التقدم والرقي والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: انطلاقا لما نتطلعه من أفاق جديدة لتضافر الجهود بين مجلسكم الموقر والحكومة وارساءً لأواصر التعاون والتضافر لتحقيق المصالح العليا لدولتنا المصرية العزيزة ، فإنني أتشرف بعرض ما قامت به الوزارة  في إطار ما تتحمله علي عاتقها من رعاية القوى العاملة وتنظيم الوسائل المؤدية إلي توفير الاستقرار في علاقات العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة، مؤكدًا في هذا الإطار أن توفير فرص عمل جديدة للشباب سواء بالداخل أو بالخارج لزيادة معدلات التشغيل والحد من أزمة البطالة الذين كان وما زالا أهم الأهداف الرئيسية التي تسعي وزارة القوى العاملة، وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيقها.
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