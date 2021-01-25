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أخبار العالم

كيف ستكون العلاقات بين الصين وأمريكا مع بايدن؟.. خبير بمركز تاي كيان فينج يجيب

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:33 م
بايدن
بايدن
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محمد علي
تأزمت العلاقات بين الصين وأمريكا في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حتى انتهت بمغادرة بعثات دبلوماسية لكل الطرفين من لدى الآخر، علاوة على فرض رسوم كبرى وحرب للتطبيقات الصينية، وهو ما جعل قدوم الرئيس الجديد جو بايدن يفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

ووفق رأي الخبير الصيني، تشيان فنج، الباحث البارز في مركز ابحاث "تاي كيان فينج "، فإن العلاقات بين البلدين  في عهد الرئيس بايدن قد تتحسن إلى حد ما، لكن واشنطن لا تنوي إضعاف الضغط الاستراتيجي على بكين، ولن تغير المسار العام لاحتوائها.

وقال الخبير  تشيان، إن العلاقات مع الصين بالنسبة لبايدن لن تكون في قلب تركيزه، لكنه سيسعى لتحسين العلاقات الثنائية مجملًا.

وذكر تشيان فنج،  أن بايدن من ذوي الخبرة في العلاقات الخارجية نظرًا لخبرته في الكونجرس منذ عقود، ولهذا فستعود العلاقات تدريجيا بين الدولتين مع لهجة أكثر لينًا.

وأكد الخبير كلامه بقوله إن بايدن وصف الصين في وقت سابق بأنها "منافس" وليست "عدوا"، وهذا فرق كبير بين التوصيفين.


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