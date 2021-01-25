إنشاء 5 مراصد لسوق العمل.. وزير القوى العاملة يعرض خطة مواجهة البطالة أمام البرلمان

أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل تحقيق هدفها وهو النهوض بعمليات التشغيل في الداخل والخارج وخفض معدلات البطالة.





وقال سعفان خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: " إن الوزارة بالانتهاء من تطوير (113) مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها من إجمالي (300) مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، والقيام بتأهيل مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم".





وأشار إلى أنه في إطار إيمان الوزارة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عمليات التشغيل تمنح الوزارة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج ترخيص بمزاولة التشغيل، وتقوم الوزارة بمتابعة عمليات التشغيل والتفتيش على تلك الشركات لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون، والقرارات المنفذة له.





وأوضح أن عدد شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج السارية حاليا يبلغ 845 شركة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج، والمتوقفة 58 شركة ، والملغاة ترخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية تراخيصها تصل إلي 55 شركة ، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة ، وتتدرج الإجراءات المتخذة ضد الشركات في حالة المخالفة حسب درجة المخالفة ، حيث تبدأ النشاط لتلك الشركات وإلغاء الترخيص بمحضر وإبلاغ الأموال العامة وايقاف النشاط وتنتهى بإلغاء الترخيص.





وأشار إلى أنه تم إنشاء عدد (5) مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة ، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.