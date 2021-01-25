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محافظات

"العاملين بالسكة الحديد" في المنيا تكرم قيادات الشرطة: دورهم مهم في خدمة مصرنا الحبيبة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:45 م
صدى البلد
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أيمن رياض

حرصت اللجنة النقابية للعاملين بالسكة الحديد في المنيا، على مشاركة رجال الشرطة الاحتفال بعيدهم، وذلك من خلال تكريم عدد من قيادات وزارة الداخلية بمحافظة المنيا وتقديم التهنئة لهم بمناسبة أعياد الشرطة في إطار مشاركة النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد برئاسة عبد الفتاح فكري ولجانها النقابية المختلفة بالمناطق على التواصل والتلاحم بين القيادات والعاملين وتوطيد العلاقات وإرساء قواعد المشاركة المجتمعية.



وقال محمد قرني امين الصندوق بالمنيا إنه نظرًا للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في خدمة الوطن، وكذلك رجالها من أبناء شرطة النقل والمواصلات وما نلمسه منهم من تعاون وتفاني في العمل كان لزاما علينا أن نكرمهم في عيد الشرطة . طبقا لتكليفات وتوجيهات رئيس النقابة العامة عبد الفتاح فكري.


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وأضاف مبروك حسن الريدي، الأمين العام بالمنيا  أنه قد تم تكريم اللواء عصام  عبدالرحمن مساعد المدير لشرطة النقل والمواصلات و اللواء عبدالعزيز طلعت عبدالجواد مأمور قسم شرطه النقل والمواصلات بالمنيا و  العقيد احمد أبو شناف رئيس مباحث شرطه النقل والمواصلات و العقيد زكريا البرعي نائب المأمور و العقيد وليد قرني رئيس مباحث الاتصالات والمقدم محمد عثمان والمقدم مصطفى عامر و المقدم عزت عبدالسلام و الرائد احمد درويش و الرائد إبراهيم ناجى و امين شرطه حسين وهيب  وامين شرطه محمود عبدالمحسن 

فيما اكد   محمد ماضي رئيس اللجنة وامير الدسوقي نائب رئيس اللجنة على اهميه دور رجال الشرطة الأوفياء في خدمة مصرنا الحبيبة والحفاظ على أمن الهيئة القومية لسكك حديد مصر .


 وفي سياق متصل كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، عددًا من أسر شهداء الشرطة ، وذلك بحفل عيد الشرطة ، تقديرًا لجهود ذويهم في حفظ الأمن، والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.


وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته فى احتفال عيد الشرطة: "رجال الشرطة الأوفياء في تلك المناسبة الوطنية أبعث رسالة تقدير وعرفان لرجال الشرطة الساهرين على أمن مصر على امتداد الدولة وهم يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء الرسالة العظيمة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن".


وأكمل الرئيس السيسي: "أقدم تحية وفاء لشهداء الوطن الأبرار في معارك النضال الوطني والملاحم الأمنية.. وأقول للأبناء والعائلات من شهداء مصر لن ولم تنساكم أبدًا.. وتحية لشعب المصر الذي يعرف قيمة الأمن.. وحفظ الله بكم مصرنا العزيزة الغالية". 

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