لأول مرة في اسكتلندا.. عرض شقة للبيع بسعر زهيد دون مشتري

عرضت شقة مكونة من 5 غرف للبيع مقابل 10000 جنيه إسترليني فقط بما يعادل 215.400 جنيه مصري لأول مرة في اسكتلندا بالمملكة المتحدة .





ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية توقع معظم المشتريين أن الشقة تحتاج إلى كثير من الإصلاحات نظرًا لسعرها الزهيد لكنها في الحقيقة تحتاج إلى تعديلات بسيطة فقط.

تعد الشقة المعروضة للبيع هي الأرخص في المملكة المتحدة منذ زمن طويل، ورغم تميزها بغرف جيدة التهوية ومدخل يؤدي إلى صالة فسيحة بها نافذة كبيرة ووفرة من الضوء الطبيعي إلا أنها لم تباع حتى الآن.





يوجد بالشقة مطبخ حديث وحمام به تجهيزات أنيقة في أقل مساحة ممكنة، وتقع بموقع شهير وقريب من كافة وسائل النقل إلى منطقتي ستيرلنغ وفالكيرك في غضون 10 دقائق.





جدير بالذكر أن سعر هذه الشقة هو عُشر متوسط ​​سعر المنزل في المملكة المتحدة، والذي يبلغ 245443 جنيهًا إسترلينيًا، وفقًا لسجل الأراضي البريطانية.







