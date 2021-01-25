شاهد.. مشروع جنة الإسكان بدمياط الجديدة

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز، أعمال تنسيق الموقع لـ44 عمارة، بإجمالي 1056 وحدة سكنية بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بالمجاورة «33» بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.





وأوضح رئيس الجهاز في بيان، الاثنين، أنه تم تنفيذ العمارات بالكامل ونهو أعمال التغذية الكهربائية و تنفيذ أعمال المرافق والطرق والزراعة.





وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة للمشروع، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة، مع الالتزام أيضًا بالمعايير المهنية وأصول الصناعة وإنهاء كافة الملاحظات، حتى يتم تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع خلال شهر مارس المقبل، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19 لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع من الإصابة بالفيروس.





وأشاد رئيس الجهاز بموقع المشروع لقربه من ساحل البحر الأبيض المتوسط وكذلك الطريق الساحلي، وتوافر الخدمات من (مدرسة، سوق، مسجد).





وأكد رئيس الجهاز أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة الشاملة والانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.





اقرأ أيضًا:



