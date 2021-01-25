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اقتصاد

التصديرى لمواد البناء: 987 مليون دولار قيمة صادرات القطاع خلال نوفمبر وديسمبر 2020

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:51 م
صادرات مواد البناء
صادرات مواد البناء
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ولاء عبد الكريم
ارتفعت صادرات قطاع مواد البناء والسلع المعدنية والحراريات خلال شهر نوفمبر وديسمبر من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه لتسجل معدل نمو بلغ 17% خلال الشهرين.

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وأضاف التقرير الشهرى للمجلس والذى حصل "صدى البلد " على نسخة منه أن إجمالى صادرات القطاع بلغ 987 مليون دولار فى نوفمبر وديسمبر

وجاء قطاع الحديد والصلب فى مقدمة القطاعات الأكثر نموا فى صادراتها بإجمالى 210 مليون دولار بمعدل نمو وصل إلى 99% بنهاية عام 2020 ، وجاء فى المرتبة الثانية قطاع الألمونيوم ومصنوعاته بمعدل نمو وصل إلى 81% وإجمالى صادرات بلغت 133 مليون دولار، وارتفعت صاردات الزجاج بنحو 37% لتسجل 67 مليون دولار. 

وفى حصر لأكبر 10 دول تستحوذ على صادرات سلع مواد البناء المصرية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من عام 2020 احتلت الإمارات العربية المتحدة أولى الدول بإجمالى 342 مليون دولار، وتأتى إيطاليا فى المرتبة الثانية بإجمالى صادرات بلغت 106 مليون دولار

ويليها كندا بقيمة 93 مليون دولار، وفى المرتبة الرابعة السعوية بقيمة 49 مليون دولار، وأسبانيا 27 مليون دولار، وتركيا بقيمة 27 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 25 مليون دولار، والسودان 27 مليون دولار، والهند 21 مليون دولار، ويأتى فى المرتبة العاشرة دولة ليبيا 37 مليون دولار.

 

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