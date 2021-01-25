لماذا نحتفل كل عام يوم 25 يناير بعيد الشرطة؟ خبير أمنى يجيب

قال اللواء محمد نجم، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إن الإحتفال بعيد الشرطة يمثل تجسيدا لفصل من فصول النضال المصرى ضد الاستعمار وضد محاولة السيطرة على إرادته.





وأضاف "نجم" خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه على مدى التاريخ الحديث والقديم يرفض الشعب المصري دائما من يريد أن يفرض سيطرته وإرادته عليه.





وتابع أنه منذ بداية التاريخ هناك وقفات عديدة للشعب المصرى ضد من يحاول أن يفرض إرادته عليه حتى أخر فضل وهو محاولة فئة إرهابية لبسوا عباءة الدين وحاولوا السيطرة على الشعب المصري.





واكد أن الشعب المصرى قام بثورة 30 يونيو ورفض سيطرة تلك الجماعة الإرهابية على الأراضي المصرية، متابعا أن معركة 25 يناير أتت حين رفض الرائد مصطفى رفعت ومعه عدد من الجنود تسليم أسلحتهم ومديرية أمن الإسماعيلية إلى المستعمر الإنجليزي، فدارت معركة غير متكافئة بالمرة بينهم.





وأشار إلى أنه فى تلك المعركة أستشهد أكثر من 50 شهيدا من الشرطة من أجل توصيل عدم الاستسلام، حيث أن هناك فارقا بين أداء الرسالة والوظيفة، متابعا أن رسالة رجل الشرطة الدفاع عن أمن الوطن.