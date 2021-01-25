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محافظات

قيادات أمن الدقهلية يوزعون الورود والحلوى وأعلام مصر بمناسبة عيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:28 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قام اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية يرافقه العميد ممدوح الحصي مدير إدارة مرور الدقهلية، اليوم، بتوزيع الورود والأعلام والشوكولاتة على قائدي المركبات والمواطنين على الطرق السريعة والداخلية والميادين بمناسبة العيد الـ٦٩ للشرطة المصرية.

وبدأت عمليات التوزيع والاحتفال بميدان المحافظه بحضور  العقيد إسلام رمزي والعقيد دكتور حاتم طه وكيلا الإدارة والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور والمقدم الدكتور عمرو الشربينى مدير معهد القيادة والمقدم أحمد أبو الوفا رئيس قسم التراخيص والمقدم سامح عنان رئيس الفحص الفنى وعدد من ضباط وأفراد الإدارة وضابطات قسم حقوق الإنسان والعلاقات بمديرية الأمن.

وجرت عمليات التوزيع على سائقى السيارات بمختلف أنواعها والدراجات البخارية والمواطنين على الطرق السريعة والداخلية والميادين بنطاق مدينة المنصورة وخارجها كما حرص المواطنين على التقاط الصور التذكارية معهم.

فيما قامت قيادات المرور بالانطلاق فى مختلف شوارع المنصورة والطرق الفرعية والرئيسية بالإضافة إلى قيام مسؤولى وحدات المرور بمختلف المراكز بالاحتفال أيضا مع المواطنين بتوزيع الحلوى وأعلام مصر عليهم .
قيادات أمن الدقهلية يوزعون الورود والحلوى وأعلام مصر بمناسبة عيد الشرطة
قيادات أمن الدقهلية يوزعون الورود والحلوى وأعلام مصر بمناسبة عيد الشرطة
قيادات أمن الدقهلية يوزعون الورود والحلوى وأعلام مصر بمناسبة عيد الشرطة
قيادات أمن الدقهلية يوزعون الورود والحلوى وأعلام مصر بمناسبة عيد الشرطة
قيادات أمن الدقهلية يوزعون الورود والحلوى وأعلام مصر بمناسبة عيد الشرطة
قيادات أمن الدقهلية يوزعون الورود والحلوى وأعلام مصر بمناسبة عيد الشرطة
قيادات أمن الدقهلية يوزعون الورود والحلوى وأعلام مصر بمناسبة عيد الشرطة
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