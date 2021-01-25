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حوادث

تأجيل محاكمة محامين مغاغة لجلسة 28 مارس

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:35 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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أيمن رياض

أجلت محكمة جنايات المنيا ، اليوم الإثنين، القضية المعروفة إعلاميا بمحامين مغاغة، والمتهم فيها 20 محاميا بإهانة القضاء لجلسة 28 مارس المقبل ، للمرافعة .


ترجع احداث القضية إلى  شهر مايو من عام 2013 ، عندما قام عدد من المحامين بتعطيل العمل في النيابة العامة بمغاغة ، شمال محافظة المنيا ، والتجمهر أمام مكتب رئيس نيابة مركز مغاغة، وعطلوا العمل بالمحكمة اعتراضًا على ذلك القانون ، الذي كان يساوي بين المحامين والمحضرين. 




وفي أواخر عام  2016، صدقت محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، على قرار المحامي العام لنيابات المنيا ، بإحالة 20 محاميًا بمركز مغاغة إلى محكمة الجنايات ، بتهم الإضراب والتظاهر والتعدي وتعطيل العمل بمنشأة قضائية .

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